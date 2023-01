Com projeção de casa cheia, Grêmio recebe o Brasil-Pel

vencendo o Caxias por 2 a 1 no Centenário Vivendo uma lua de mel com o seu torcedor no início desta temporada, o Grêmio faz sua estreia na Arena pelo Campeonato Gaúcho. Depois de iniciar o campeonato, o Tricolor recebe o Brasil de Pelotas, às 21h30min, pela 2ª rodada. A previsão da administração do estádio é de um público de 30 mil pessoas.

Para o duelo com o Xavante, o planejamento gremista prevê o uso de titulares. A ideia do técnico Renato Portaluppi é dar sequência e entrosamento para o grupo, que tem apenas dois jogos no ano e recebeu 10 jogadores para esta temporada. Dessa forma, o novo ídolo gremista Luis Suárez estará em campo para o delírio do torcedor.

A grande dúvida é se Portaluppi optará pela entrada do meia argentino Cristaldo desde o início da partida ou se manterá o colombiano Campaz na equipe. O dilema passa também pelo lado financeiro, já que a direção pretende negociar o jogador e, para isso, precisa colocar o atleta na vitrine. Por outro lado, foi investido uma boa quantia para trazer Cristaldo para deixá-lo no banco.

Com essa dúvida, possivelmente até minutos antes de a bola rolar na Arena, a escalação tricolor tem Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Campaz (Cristaldo), Bitello e Ferreira; Suárez.

Já o adversário gremista vem embalado pela vitória na estreia do Gauchão, diante da sua torcida. A equipe comandada por Rogério Zimmermann venceu o Aimoré por 1 a 0 e quer surpreender o favorito Grêmio na sua casa. A tendência é que o Brasil repita o mesmo time com Marcelo Pitol; Luiz Gustavo, João Marcus, Rafael Dumas e Rennan Siqueira; Chicão, Germano e Luis Felipe; Rone, Rafael Pernão e Da Silva.

Nesta terça-feira, a direção gremista apresentou o último dos dez reforços contratados neste início de ano. O lateral-direito João Pedro rescindiu contrato com o Porto, de Portugal, onde vinha atuando pelo time B. Sem atuar desde junho do ano passado, o jogador de 26 anos vê a oportunidade no Tricolor como uma das grandes chances na carreira.

Após uma passagem frustrante na Europa e alguns empréstimos sem sucesso no Brasil, João Pedro traz na bagagem a experiência do futebol europeu ao falar de suas qualidades: “minha principal característica é ofensiva, gosto muito de atacar, mas estou mais experiente e aprendi muito a marcar em Portugal. Lá, o lateral ajuda muito na marcação. Sou ofensivo, mas aprendi a ser um jogador mais defensivo na Europa”, contou.