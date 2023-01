Supercopa do Brasil - A CBF estreará a nova linha de VAR na grande final entre Flamengo e Palmeiras, neste sábado (28), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A tecnologia tende a favorecer os jogadores de ataque nas verificações de impedimento e deverá diminuir o número de gols anulados. A tecnologia consiste em linhas que, após estarem sobrepostas, se transformam em uma única na cor azul. Justiça - Assim que a polícia catalã tomou ciência da denúncia contra Daniel Alves por agressão sexual, o caso foi encaminhado para investigação de uma repartição criada há poucos anos na Catalunha e cuja equipe é formada majoritariamente por mulheres. A Unidade Central de Agressões Sexuais (Ucas) foi inaugurada em 2020 e tem 36 integrantes, sendo 22 mulheres - 70%. Seleção brasileira - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, centraliza a busca pelo técnico substituto de Tite e não divide muitas informações com outros dirigentes da entidade ou com os principais empresários do mercado. Todos afirmam que Ednaldo guarda segredo sobre as negociações. A exceção seria Ronaldo Fenômeno, com quem se aconselha. Cruzeiro - O clube mineiro teve média de mais de 45 mil torcedores por jogo em 2022, ano que retornou à elite nacional. A força das arquibancadas vinda no Mineirão, porém, não será repetida em 2023. Ronaldo Fenômeno afirmou o rompimento com a administradora do estádio e mandará suas partidas na Arena Independência, em acordo com o América-MG. Fórmula 1 - O brasileiro Pietro Fittipaldi vai seguir na categoria na temporada 2023, completando sua quinta temporada como piloto reserva e de testes da equipe Haas, na qual já teve a oportunidade de disputar duas corridas em 2020. Basquete - Marcus Jordan, filho de 32 anos do eterno astro Michael Jordan, está namorando com Larsa Pippen, ex-esposa de Scottie Pippen. O romance entre Marcus e Larsa, de 48 anos, vinha sendo especulado desde setembro de 2022, mas se tornou oficial apenas nesta terça-feira.