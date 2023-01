Campeonato Gaúcho - Na abertura da 2ª rodada, nesta terça-feira (24), às 19h, no Alfredo Jaconi, o Juventude recebe o São Luiz, de Ijuí. Copinha - O estádio do Canindé, da Portuguesa, vai receber a final entre Palmeiras e América-MG, nesta quarta-feira (25), às 15h30min, aniversário de 469 anos da cidade de São Paulo. Em 2022, a equipe alviverde também foi finalista, mas disputou a decisão contra o Santos, no Allianz Parque. A TV Globo, o Sport e o canal Rede Vida vão transmitir a partida. Justiça - A advogada espanhola de Daniel Alves, Miraida Puente Wilson, está redigindo um recurso em que pede a liberdade provisória do jogador. O brasileiro é acusado de estuprar uma jovem de 23 anos em uma boate de Barcelona no dia 31 de dezembro. Ele nega. Nesta segunda-feira, Dani Alves foi transferido do complexo penitenciário Brians 1 para a Brians 2, onde as celas são individuais ou duplas, e o prédio abriga menos detentos. Holanda - "Isso tem que mudar", disse Ronald Koeman, sucessor de Louis Van Gaal no cargo de técnico da seleção holandesa desde 1 de janeiro. Nesta segunda-feira, ele garantiu que, no nível tático, vai trabalhar de uma forma muito diferente do seu antecessor. Polônia - A seleção assinou um acordo para ter o português Fernando Santos como treinador até 2026. O anúncio oficial deve acontecer nesta terça-feira. Ele deixou a seleção de Portugal depois da Copa do Mundo do Catar. Prêmio Brasil Olímpico - O COB anunciou nesta segunda-feira os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico na categoria treinadores. Os troféus foram conquistados por José Roberto Guimarães, entre os esportes coletivos, técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, e por Felipe Siqueira, entre as modalidades individuais, treinador de Alison dos Santos, do atletismo. Surfe - A WSL, a Liga Mundial, definiu nesta segunda-feira o calendário das 11 etapas da temporada 2023. A abertura será no Havaí, com o início da janela na praia de Pipeline, no domingo. O Brasil competirá com dez atletas entre os 36 participantes masculinos. Já no feminino, o Brasil conta apenas com a gaúcha Tatiana Weston-Webb entre as 18 competidoras. A etapa brasileira ocorrerá em Saquarema (RJ), de 23 de junho a 1 de julho, após o corte de notas no meio da temporada.