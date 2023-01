Daniel Alves - As câmeras de segurança da boate Sutton Barcelona mostram que o jogador brasileiro Daniel Alves, 39 anos, passou 16 minutos dentro do banheiro com a mulher de 23 anos que o acusa de estupro. O atleta está preso preventivamente, sem direito à fiança, desde o depoimento da vítima, na sexta-feira. Daniel Alves 2 - A mulher que acusa o brasileiro de agressão sexual recusou receber indenização do jogador se ele for condenado. Durante o depoimento da denunciante, a juíza ressaltou que, em caso de condenação nesse tipo de crime, a vítima pode ser indenizada financeiramente. No depoimento, ela destacou que faz parte de uma família bem resolvida financeiramente e deseja apenas que seja feita justiça. Seleção Brasileira - Cogitado na Seleção, o espanhol Luis Enrique foi criticado por Felipão: "Ganhou o quê?". Atual diretor do Athletico, Luiz Felipe Scolari foi campeão mundial em 2002 e quarto colocado em 2014. Segundo jornais espanhóis, o ex-treinador da Espanha na Copa de 2022 agrada ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Carlo Ancelotti, do Real Madrid, é outro candidato. Flamengo - Gabigol subiu mais uma posição na lista de artilheiros históricos do Flamengo. O camisa 10 chegou a 136 gols marcados com a camisa rubro-negra no sábado, contra o Nova Iguaçu, e tomou o 11º lugar, que pertencia a Tita. O atacante está a oito gols de alcançar Índio e entrar no top 10 entre os goleadores do clube. O líder disparado é Zico, com mais de 500 gols marcados. Aos 26 anos, Gabigol está no Flamengo desde 2019 e tem mais de 200 jogos com a camisa do clube. Tênis de Mesa - Hugo Calderano conquistou no sábado o título do WTT de Doha, no Catar. O brasileiro venceu na final o sul-coreano Jang Woojin por 4 sets a 1 (12/10, 11/13, 11/3, 14/12 e 11/7) para ser campeão pela segunda semana consecutiva em 2023. No ano, são dez jogos com dez vitórias e dois títulos. Com o troféu no Catar, Calderano volta a ser top 5 do ranking mundial. Surf - A Liga Mundial de Surfe (WSL) anunciou o calendário oficial do Circuito Mundial de 2023 - principal caminho para uma vaga nos Jogos Olímpicos, em 2024, em Paris (França). A WSL confirmou que a etapa brasileira, em Saquarema, no Rio de Janeiro, está marcada para ser disputada entre os dias 23 de junho e 1º de julho, na praia de Itaúna.