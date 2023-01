Inter x Juventude: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter está definido para a estreia no Campeonato Gaúcho. Sem mistérios na escalação, o técnico Mano Menezes vem trabalhando nas últimas duas semanas a formação que mandará a campo neste sábado (21), diante do Juventude, às 19h, no Beira-Rio. A expectativa do clube é voltar a vencer o Estadual, algo que não acontece desde 2016.

O adversário colorado traz um velho conhecido da torcida do Inter. Celso Roth retornará ao Beira-Rio seis anos após ter dado um tempo na carreira. Na reta final do Brasileirão do ano passado, o técnico acertou com o Ju e retomou os trabalhos. O time da Serra contratou 22 jogadores e fez uma reformulação no elenco.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Keiller; Fabricio Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny e De Pena; Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Juventude - Pegorari; Dani Bolt, Danilo Boza, Felipe Carvalho e Guilherme Guedes; Jean Irmer, Mandaca, Emerson Santos e Jadson; Vitinho e Echaporã. Técnico: Celso Roth.

Arbitragem - Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Juarez de Mello Junior.

SERVIÇO - INTER x JUVENTUDE

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Horário: 19h (Brasília) deste sábado (21).

Transmissão: Premiere.

INFORMAÇÔES SOBRE INGRESSOS

Os ingressos estão disponíveis entre R$ 10,00 (sócio Academia do Povo) e R$ 160,00 (cadeira locada). Os associados precisam acessar o site Mundo Colorado para fazer o check-in. Para a torcida em geral, as entradas podem ser adquiridas não-sócios, os ingressos podem ser adquiridas pelo site do clube www.internacional.com.br até o dia da partida.

Já as entradas para a área do Coração do Gigante estão disponíveis no site www.coracaodogigante.com.br. A bilheteria física, localizada no andar térreo do Edifício-Garagem, funcionará na quinta-feira (19) e na sexta-feira (20), das 10h às 17h, e no dia da partida, das 10h até o final do primeiro tempo. O Sunset ficará aberto para a torcida das 15h às 22h.