Inter mantém a mesma base para a estreia em 2023

A escalação do Inter para enfrentar o Juventude neste sábado (21), às 19h, no Beira-Rio, não tem nenhum mistério. Há alguns dias, o técnico Mano Menezes vem repetindo a escalação nos treinamentos no CT Parque Gigante.

O time base foi o mesmo nos dois jogos-treino diante do Barra-SC e do São José. A única dúvida era a presença do volante Johnny, ausente de algumas atividades por conta de bolhas no pé. Recuperado, ele vai a campo na estreia colorado no Estadual.

Para enfrentar os comandados de Celso Roth,Mano deve mandar a campo a equipe com Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny, Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão.

Nesta quinta-feira, a direção apresentou o goleiro John como novo reforço para a temporada. Ele chega para repor a saída de Daniel, negociado com o futebol norte-americano.