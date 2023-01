Campeonatos nacionais - O Brasileirão superou a Premier League mais uma vez e foi eleito o mais forte do mundo em 2022. O Campeonato Brasileiro aparece em primeiro pelo segundo ano seguido. O levantamento é da IFFHS, a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. O critério parte do desempenho dos times de cada liga em torneios internacionais.

Amistoso internacional - A provável última batalha entre Cristiano Ronaldo e Messi, o PSG venceu um combinado com atletas do Al Nassr e do Al Hilal por 5 a 4, nesta quinta-feira (19), em Riad, na Arábia Saudita. O amistoso foi, oficialmente, chamado de Riyadh Season Cup. No entanto, foi tratado como a despedida CR7 x Messi, como se a dupla fosse um campeonato à parte.

Falecimento - O zagueiro Anton Walkes, do Charlotte FC, morreu nesta quinta-feira, após sofrer um acidente envolvendo dois barcos em uma marina no sul da Flórida. Ele foi encontrado inconsciente perto do estádio Miami Marine. Walkes foi revelado pelo Tottenham, teve passagens pelo Atlanta United e o Portsmouth, e em 2022 disputou a MLS pelo Charlotte.

Prêmio Brasil Olímpico - O COB anunciou nesta quinta-feira os finalistas do prêmio de Melhor Atleta do Ano nas categorias feminina e masculina, além de dos vencedores em cada uma das 55 modalidades olímpicas. Entre as mulheres, Ana Marcela Cunha (águas abertas), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Andrade (ginástica artística) repetem a disputa de 2021. No masculino, Alison dos Santos (atletismo), Filipe Toledo (surfe) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade).

Basquete - A temporada 2022/2023 da NBA já é histórica. Com apenas metade das rodadas disputadas até aqui, a média de pontos por jogo é a maior registrada em um ano desde 1970, quando a liga teve 116,7 pontos a cada partida, com 14 times na disputa. Até aqui, a liga norte-americana tem uma média de 114,1 pontos. Além disso, a marca de 50 pontos por jogo é outra que é superada com frequência. Ao todo, jogadores atingiram esta estatística 16 vezes até a metade desta temporada.