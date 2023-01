Robinho - O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse nesta quarta-feira que o Brasil pode prender o ex-jogador por conta da condenação por violência sexual em grupo na Itália. Robinho e seu amigo Ricardo Falco foram condenados por estupro de uma jovem albanesa de 22 anos em 22 de janeiro de 2013. Além dos dois, outros quatro suspeitos não foram julgados porque não foram identificados pela Justiça italiana. Seleção brasileira - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, deve ir até a Europa nas próximas semanas para definir o novo técnico da seleção. A entidade tem como prioridade um treinador europeu para substituir Tite, deligado oficialmente na terça-feira, como comandante da equipe. A busca é por um nome com status de 'inquestionável'. Fórmula 2 - O piloto Enzo Fittipaldi confirmou nesta quarta-feira que vai pilotar por um novo time na temporada 2023. O neto de Emerson defenderá a britânica Carlin Racing, uma das maiores equipes da competição e atual vice-campeã do Mundial de Construtores da categoria de acesso à Fórmula 1. Tênis - Em sua primeira participação no Australian Open como cabeça de chave, Bia Haddad não passou da primeira rodada. Em uma partida realizada com atraso por causa do mau tempo em Melbourne, a brasileira, atual número 14 do mundo, fez uma apresentação irregular e acabou eliminada pela espanhola Nuria Parrizas Díaz (75 do mundo) por 2 sets a 0, parciais de 7/6(11) e 6/2. Handebol - Com um fim de jogo emocionante, a seleção brasileira masculina arrancou o empate com Portugal, por 28 a 28, nesta quarta-feira, no Mundial disputado na Polônia e na Suécia. Apesar do resultado, o Brasil se complicou no campeonato, com chances mais remotas de passar de fase, porque terá adversários de peso pela frente. O time volta à quadra na sexta-feira para enfrentar a favorita Hungria, às 14h. Atletismo - O monte Vinson, mais alto da Antártida e um dos sete cumes cuja escalada compõem o objeto de desejo de todo montanhista, por representarem os mais altos de cada continente, acaba de assistir ao recorde de uma brasileira. A ultramaratonista Fernanda Maciel, de Belo Horizonte, subiu e desceu os 4.892 metros da montanha em apenas 9h41min, quando o normal é ser feito por escaladores tradicionais entre cinco a sete dias.