Palmeiras - O clube receberá 17,5 milhões de euros (R$ 97,4 mi) neste mês pela venda do atacante Endrick. Os outros R$ 97,4 milhões serão pagos pelo Real Madrid em janeiro de 2024. O contrato ainda prevê bônus de até 25 milhões de euros (R$ 139 mi) por metas alcançadas. Totalizando os 30% dos direitos econômicos pertencentes ao atleta e o pagamento de impostos de responsabilidade dos espanhóis, a operação totaliza 72 milhões de euros (R$ 400 mi). Shakhtar Donetsk - Um dos dois maiores clubes da Ucrânia repassará um terço do valor da venda ao Chelsea do atacante Mykhailo Mudryk para uso na Guerra da Ucrânia, que envolve a Rússia e questões separatistas. A negociação do atleta de 22 anos com a equipe inglesa é a maior da história envolvendo um time do Leste Europeu: US$ 76 milhões (R$ 389 milhões), e figura entre as 40 mais caras do futebol. Cristian Rodríguez - O meia uruguaio pendurou as chuteiras, aos 37 anos. Com passagem apagada pelo Grêmio em 2015, Cebolla recebeu saudações do Peñarol, clube pelo qual despontou para o futebol, e de ex-colegas de seleção uruguaia, como Suárez. Fórmula 1 - A direção da categoria confirmou nesta terça-feira que o calendário da temporada 2023 terá mesmo 23 provas, sem apresentar uma etapa para substituir o GP da China. A corrida em Xangai ficará fora do campeonato pelo quarto ano consecutivo, novamente por conta da pandemia de Covid-19. Tênis - O Brasil terá novidade no confronto com a China, pela Copa Davis, nos dias 3 e 4 de fevereiro, no Costão do Santinho, em Florianópolis. Nesta terça-feira, o capitão Jaime Oncins convocou o jovem Gustavo Heide, de 20 anos, para compor o time, que busca permanecer no Grupo Mundial I para tentar, em setembro, a vaga nas Eliminatórias de 2024. Ele chamou ainda Thiago Monteiro, Felipe Meligeni, Matheus Pucinelli e Rafael Matos. Matos e Meligeni devem jogar a partida de duplas.