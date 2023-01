Tite formaliza desligamento da seleção em meio a busca do novo técnico

O técnico Tite formalizou nesta terça-feira (17) a sua saída da CBF. O futuro do técnico gaúcho é incerto. Sua ideia é trabalhar na Europa, mas treinar uma nova seleção, iniciando um novo ciclo, também é visto com bons olhos por sua comissão.

Os auxiliares Matheus Bachi, filho de Tite, e César Sampaio querem ser treinadores. Cleber Xavier, auxiliar, deve continuar na comissão. Tite passa por um período sabático antes de voltar a trabalhar.

Com sonhos distantes e nenhuma unanimidade, o presidente Ednaldo Rodrigues encontra dificuldade para definir o substituto. A CBF prefere um técnico estrangeiro com status de "inquestionável" e, de preferência, que fale português ou espanhol.

Essas características diminuem as opções. O espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, e o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, não estão disponíveis. Guardiola não demonstrou interesse após um contato inicial da CBF. Ancelotti quer cumprir o contrato no Real até 2024.

A preferência da CBF segue sendo por estrangeiros, mas a entidade não descarta opções atualmente no Brasil. Dentre os cotados, Fernando Diniz, Dorival Júnior, Cuca e Mano Menezes não foram procurados até agora. Multicampeão no Palmeiras, o português Abel Ferreira também não foi convidado, apesar de ter entusiastas na confederação. A ideia é definir o comando técnico em fevereiro. A próxima data-Fifa é em março.