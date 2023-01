Sem dar liga no Colorado, David é emprestado ao São Paulo

O Inter segue o processo de renovação de seu elenco. Enquanto as novas peças não chegam, a direção trata de se livrar dos jogadores que não estão nos planos de Mano Menezes para esta temporada. Mesmo que ainda não seja oficial, depois de encaminha a saída do goleiro Daniel, chegou a vez do atacante Davi respirar novos ares. Sem dar liga no Colorado em 2022, o jogador, contratado junto ao Fortaleza, defenderá o São Paulo até o final do ano, por empréstimo.

A ida do atleta para o time do Morumbi é um pedido do técnico Rogério Ceni, com quem trabalhou no Fortaleza. O time paulista desembolsará R$ 1,2 milhão parcelados ao Inter, além de arcar com os salários do atleta. A saída de David possibilita à direção ir em busca de um novo jogador com a baixa na folha salarial. Ao fim do empréstimo, o São Paulo terá opção de compra do atacante de 27 anos.

"Nós ainda precisamos de um jogador de força. Muito se fala sobre o David. Eu trabalhei com ele no Cruzeiro primeiro. Coloquei ele para jogar e foi vendido ao Fortaleza. Coloquei ele para jogar no Fortaleza e foi vendido ao Inter. É questionado, mas eu preciso de um jogador com as características do David. Gostaria de contar com ele", disse Ceni em coletiva.

No final da manhã, o clube informou que Daniel e David foram liberados do treino porque estavam em negociação. O goleiro está prestes a ser anunciado pelo San Jose Earthquakes, que disputa a Major League Soccer (MLS). Ele já foi liberado para viajar aos EUA e realizar os exames médicos. Diferentemente de David, Daniel será vendido em definitivo por US$ 600 mil (R$ 3 milhões) e deve assinar por cinco temporadas.

Enquanto isso, Mano Menezes segue com o time definido para a estreia contra o Juventude, no sábado (21), pelo Campeonato gaúcho. O time será o mesmo que venceu o São José no jogo-treino do sábado passado, no Beira-Rio. A provável escalação tem Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny, Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão.