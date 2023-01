Copinha - Após a classificação emocionante nos pênaltis sobre o Ska Brasil-SP, nesta terça-feira (17), às 21h45min, pelas oitavas de final, o Inter encara o Ituano. Pela fase de grupo, os times empataram sem gols. Copa do Brasil - O sorteio que definiu o último classificado para a edição 2023 do torneio foi realizado nesta segunda-feira (16), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Empatados em todos os critérios técnicos do Ranking Nacional de Clubes da entidade, Criciúma e Guarani foram para sorteio, com cinco bolinhas de cada clube num pote, no qual o time catarinense foi sorteado para participar da competição. Mundial de Clubes - O Flamengo ganhou um incentivo a mais na tentativa de conquistar o torneio que será disputado em fevereiro no Marrocos. Nesta segunda-feira, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, prometeu um prêmio de US$ 5 milhões (R$ 25,5 milhões) ao representante sul-americano em caso de título. No ano passado, o clube carioca embolsou perto de R$ 125 milhões ao vencer a Libertadores diante do Athletico-PR. Mundial de Clubes 2 - A Fifa divulgou, nesta segunda-feira, os 26 árbitros e assistentes selecionados para o torneio. A competição acontece em fevereiro, no Marrocos. A Espanha e o Brasil, que tem Real Madrid e Flamengo, respectivamente, não terão representante. Discriminação - Foram divulgados nesta segunda-feira os números relacionados às ações do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) sobre o combate ao preconceito durante o ano de 2022. O órgão recebeu 19 casos de discriminação, sendo 13 que resultaram em punição - seis ocorrências de injúria racial, 11 por cânticos homofóbicos e dois por preconceito sexual. Foram aplicados R$ 335 mil em multas e um total de cinco partidas e 370 dias de suspensão aos clubes infratores. O número ainda poderá aumentar, pois alguns episódios só terão desfecho neste ano. Handebol - Em uma grande jornada de Jean Pierre Dupoux, que anotou sete gols, o Brasil derrotou Cabo Verde por 30 a 28 nesta segunda-feira e garantiu a classificação na etapa preliminar do Mundial masculino. O time do técnico Marcus Tata se classificou como segundo colocado do Grupo C do Mundial, que tem como sede a Polônia e a Suécia.