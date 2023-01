Jogo do Coritiba tem presença só de mulheres e crianças após medida judicial

Além da vitória do Coritiba na estreia do Campeonato Paranaense, a partida disputada no domingo (15) contra o Aruko teve um elemento especial. Após medida judicial do Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR), o jogo teve a presença apenas de mulheres e de crianças nas arquibancadas do estádio Couto Pereira.

Na última quarta-feira (11), o TJD reverteu as penas do Athletico-PR e Coritiba pelos confrontos entre torcedores no clássico disputado em 16 de fevereiro de 2022. Na ocasião, as duas torcidas se enfrentaram nas arquibancadas do Couto Pereira. O julgamento foi até a última instância do STJD, que decidiu que ambos os times jogassem suas primeiras partidas no Campeonato Paranaense com os portões fechados.

A pena foi revertida em uma conversão disciplinar pelo TJD-PR, que entrou em vigor logo na estreia do Coritiba em 2023. Em medida inédita, além da presença feminina, apenas crianças de até 12 anos puderam comparecer ao Couto Pereira neste domingo. Ao todo, 8.871 torcedores estiveram nas arquibancadas.

O Coxa derrotou o Aruko, com gol de Alef Manga, nos minutos finais da partida. Nas redes sociais, o clube utilizou positivamente na ocasião, registrando vídeos e fotos das torcedoras nas arquibancadas. "Elas cantaram, gritaram e torceram do início ao fim. Foram quase 9 mil mulheres e crianças fazendo o Couto Pereira tremer", escreveu o clube. "15 de janeiro ficará marcado na nossa história."

António Oliveira, também estreante no comando técnico do clube, agradeceu ao apoio vindo das arquibancadas. "Não é só no mundo do futebol. É em toda sociedade. O futebol feminino tem crescimento imenso. Hoje é uma emoção ter compartilhado esse momento, que vou guardar para toda minha carreira", afirmou o técnico. "Elas nos encheram de orgulho e foram determinantes no apoio para conseguir nosso objetivo."

Além desta partida contra o Aruko, o Coritiba não terá que cumprir outra medida judicial. Já o Athletico-PR terá dois mandos de campo na Arena da Baixada exclusivos para mulheres e crianças, nos dias 21 e 25 de janeiro, diante do Maringá e do Foz do Iguaçu, respectivamente.