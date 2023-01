Bragantino vence e elimina o Botafogo da Copinha

O Botafogo foi mais um dos grandes times eliminado da Copinha. Neste domingo (15), o time carioca perdeu para o RB Bragantino por 1 a 0, pela terceira fase da Copa São Paulo Júnior e deu adeus a competição. O jogador Marcelo marcou o único gol da partida que colocou o Bragantino nas oitavas de final da Copinha.

O Botafogo foi em busca do empate no segundo tempo, mas não conseguiu mudar o placar. O time vinha de uma campanha com 100% de aproveitamento na competição. Na primeira fase, foram três vitórias e classificação como líder do Grupo 19. No primeiro mata-mata, eliminou o Lemense.

Agora, o Bragantino vai esperar o vencedor do confronto entre São Paulo x América-MG para descobrir o seu próximo adversário nas oitavas de final.