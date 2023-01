Copinha - O Grêmio foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste sábado, ao perder de virada para o Athletico-PR, por 3 a 2. No domingo, o Inter eliminou o Ska Brasil após fazer 5x4 nos pênaltis (0x0 no tempo normal).

Campeonato paulista - O Palmeiras, atual campeão brasileiro, estreou mal no estadual, empatando com o São Bento por 0x0. Entre os outros jogos da rodada inaugural, teve Santos 2x1 Mirassol, Bragantino 1x0 Corinthians e Portuguesa 0x2 Botafogo-SP. A partida entre São Paulo e Ituano não estava encerrada até o fechamento da edição.

Campeonato carioca - Atual campeão, o Fluminense estreou vencendo o Resende por 2 a 0, neste sábado. A rodada também registrou Vasco 0x0 Madureira, Botafogo 0x1 Audax-RJ e Flamengo 4x1 Portuguesa-RJ.

Tênis - Bia Haddad chega à melhor posição no ranking de sua carreira e à maior posição já alcançada por uma brasileira na modalidade. A WTA anunciou, neste domingo, que a tenista subiu uma posição e é, agora, a 14ª do mundo. A ascensão ocorreu após Bia chegar às quartas de final do WTA 500 de Adelaide.

Handebol - A seleção masculina bateu o Uruguai por 35 a 24, em partida do Mundial da Polônia e Suécia, disputada na cidade sueca de Gotemburgo. Agora, basta um empate com Cabo Verde, nesta segunda-feira, para os brasileiros avançarem de fase.

Tênis de mesa - Hugo Calderano venceu neste domingo o WTT de Durban, na África do Sul. O carioca, sétimo colocado no ranking mundial, não deu chances ao ucraniano Yaroslav Zhmudenko e venceu por 4 a 0, parciais de 11/4, 11/5, 11/2 e 11/8.

Rally Dakar - Lucas Moraes terminou em 3º lugar na 45ª edição do evento, encerrado neste domingo. A competição, que teve 73 veículos inscritos, teve início no dia 31 de dezembro e percorreu mais de 8.500km em desertos e territórios inóspitos da Arábia Saudita. Em sua estreia no Dakar, Lucas conquistou o melhor resultado de um brasileiro na história da prova.

UFC - A lutadora brasileira Ketlen Vieira foi derrotada pela americana Raquel Pennington, e perdeu a chance de se aproximar do cinturão dos pesos-galo (61 kg). Pennington venceu por decisão dos juízes (29-28, 28-29 e 29-28). A derrota interrompeu a sequência de vitorias da brasileira.