Inter vence São José por 2 a 0 em último teste para a temporada 2023

No último teste antes do Gauchão deste ano, o Inter venceu o São José por 2 a 0, em jogo-treino na manhã deste sábado (14), no Beira-Rio. Os gols foram marcados pelos atacantes Wanderson e Maurício. A curiosidade foi a ausência do atacante Mikael. Apesar de não estar relacionado, a direção colorada afirmou que o atleta está em forma e ficou de fora por opção técnica de Mano Menezes.

Em busca por reforços pontuais para a equipe, o Inter sondou o centroavante Rafael Santos Borré, ex-River Plate, da Argentina, e que atualmente pertence ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha. O colombiano de 27 anos tem características buscadas pelo clube gaúcho, como velocidade, movimentação entre linhas, infiltração e precisão nas finalizações. Apesar do interesse, a pedida do Frankfurt foi de € 10 milhões (cerca de R$ 55 milhões), valor acima do que o Inter está disposto a pagar pela negociação. Borré tem contrato com o Eintracht Frankfurt até o fim de 2025, mas está insatisfeito no clube. O seu provável futuro será um empréstimo para outro time, como o River Plate.

Em paralelo, o Colorado trabalha para garantir a permanência do zagueiro Vitão. Primeiramente o clube aguarda pela decisão da Fifa, que decidirá se estenderá a normativa que permite aos jogadores de Rússia e Ucrânia atuem em outros países até junho de 2023. Entretanto, o Inter busca outras possibilidades para ter o defensor, como o apoio de um investidor para auxiliar financeiramente a negociação.