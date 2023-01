Grêmio tenta confirmar atletas estrangeiros para disputa da Recopa Gaúcha

A torcida gremista demonstra estar empolgada para ver a estreia do Tricolor na temporada, que acontece nesta terça-feira (17), às 19h30min, na Arena, na decisão da Recopa Gaúcha contra o São Luiz, de Ijuí. Até a tarde deste domingo (15), cerca de 21 mil ingressos já tinham sido vendidos para o jogo, que tem estimativa de 40 mil torcedores.

A procura tem como principal motivo a perspectiva de estreia dos muitos reforços gremistas para esta temporada, em especial do craque uruguaio Suárez. Desde a confirmação da chegada do atleta, o Grêmio registrou a chegada de nove mil novos associados, número que dá dimensão da expectativa em torno do atacante. Porém, o atraso para regularizar os nomes pode frustrar o torcedor e alterar os planos do técnico Renato Portaluppi. Devido ao evento ocorrer em data antecipada, alguns jogadores contratados não tiveram seus documentos juntados ao Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Até o fechamento desta matéria, apenas o meio-campista Gustavinho e o ponta-direita Everton Galdino já estavam regulamentados e poderiam ir para o confronto. O prazo para a inscriçãose encerra nesta segunda-feira (16), às 18h.

No momento, o Grêmio tem mais estrangeiros no elenco do que é possível relacionar para uma partida: são seis atletas de fora, quando o limite é de cinco relacionados. Nome cogitado para transferência para outro clube, o meia-atacante Campaz fez boa pré-temporada e, como atua em uma posição carente no elenco, deve ganhar nova oportunidade em 2023. Ainda assim, uma negociação não está descartada. Bitello, que se destacou na última temporada, é outro nome que pode ser negociado.