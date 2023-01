Alison dos Santos, medalhista olímpico, sofre abordagem de policiais em São Paulo

Campeão mundial e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Alison dos Santos, o Piu, revelou ter sido alvo de abordagem policial na cidade de São Paulo nesta semana. Por meio de sua conta pessoal no Twitter, o atleta contou que o ocorrido se deu na Avenida Ibirapuera, zona sul da capital.

"Chuta quem acabou de levar um enquadro no meio da Avenida Ibirapuera", escreveu em sua rede social. Bruno Fratus, nadador e também medalhista de bronze em Tóquio, respondeu Piu, apenas com um emoji. "Acontece nas melhores famílias", respondeu Alison.

Segundo reportagem, que conversou com o atleta, ele dirigia seu carro pela avenida, com os vidros abaixados. Armados, os agentes deram ordem para que o atleta descesse do carro imediatamente. Piu e o veículo foram revistados e os policiais fizeram diversas perguntas.

"Coloquei a mão na cabeça e 'tal'. Pediram para abrir as pernas, (perguntaram) se eu tinha passagem pela polícia. Falei: 'Não'. Perguntaram de novo e eu: 'Não'. Várias perguntas nesse sentido. Só estavam esperando eu falar que tinha alguma coisa", contou o atleta. "Continuaram perguntando, revistaram meu carro de cima abaixo, caçaram, procurando tudo."

Alison também contou que, durante a abordagem, alguns fãs reconheceram e interagiram com o atleta, mas os policiais seguiram realizando o prosseguimento. A reportagem tentou contato com a assessoria de Alison, que não quis entrar em mais detalhes para não "escalar" a situação. A Polícia Militar de São Paulo também foi contatada, mas ainda não há um posicionamento sobre o caso.

Piu é um dos principais destaques do atletismo brasileiro atualmente. Ele conquistou a medalha de bronze na prova dos 400 metros com barreiras em Tóquio e a medalha de ouro no Mundial disputado em 2022 em Oregon, nos Estados Unidos, na mesma prova.

Atleta do Clube Pinheiros, ele também faz parte do Programa de Alto Rendimento das Forças Armadas, na Marinha. Alison passa por treinamentos militares e é 3º Sargento, embora não seja oficial de carreira.