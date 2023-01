Fifa define possíveis adversários do Flamengo no Mundial de Clubes

A Fifa definiu nesta sexta-feira (13) os chaveamentos do Mundial de Clubes, que acontece do dia 1º a 11 de fevereiro, no Marrocos. Em sorteio realizado em Rabat, o Flamengo, campeão da Libertadores da América, irá enfrentar o vencedor de Wydad Casablanca (representante do Marrocos, que é o país-sede) ou Al Hilal (representante da Arábia Saudita e campeão da Ásia). A estreia do rubro-negro carioca será no dia 7 de fevereiro, na cidade de Tânger, às 16h (horário de Brasília).

Do outro lado da chave, o Real Madrid enfrentará o vencedor entre Seattle Sounders, Al Ahly ou Auckland City. A edição deste ano do Mundial de Clubes terá sete equipes: Flamengo (campeão da América do Sul), Real Madrid (campeão da Europa), Al Ahly (campeão da África), Auckland City (campeão da Oceania), Al Hilal (campeão da Ásia), Seattle Sounders (campeão das Américas Central e do Norte) e Wydad Casablanca (representante do país-sede).

A Fifa planeja mudar o formato do Mundial de Clubes. A intenção da entidade, na última vez que o assunto foi discutido é que 32 clubes disputem a competição a partir de 2025. Além disso, a disputa seria a cada quatro anos e também a ideia é realizar uma edição feminina do Mundial de Clubes.

Partidas

Jogo 1: Al Ahly (Egito) x Auckland City (Austrália) - 1º de fevereiro, às 16h (de Brasília), em Tânger;

Jogo 2: Seattle Sounders (Estados Unidos) x Vencedor do Jogo 1 - 4 de fevereiro, às 14h30 (de Brasília), em Tânger;

Jogo 3: Wydad Casablanca (Marrocos) x Al Hilal (Arábia Saudita) - 4 de fevereiro, às 11h30 (de Brasília), em Rabat;

Semifinal 1: Flamengo x Vencedor do Jogo 3 - 7 de fevereiro, às 16h (de Brasília), em Tânger;

Semifinal 2: Real Madrid x Vencedor do Jogo 2 - 8 de fevereiro, às 16h (de Brasília), em Rabat;

Disputa do terceiro lugar: Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2 - 11 de fevereiro, às 12h30min (de Brasília), em Rabat;

Final: Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 - 11 de fevereiro, às 16h (de Brasília), em Rabat.