Vasco anuncia goleiro ex-Corinthians e renova com Alex Teixeira

O Vasco anunciou duas novidades ao seu torcedor: acertou a contratação do goleiro Ivan, ex-Corinthians que atuava no Zenit, e a renovação com o meia Alex Teixeira.

DETALHES DA NEGOCIAÇÃO DE IVAN

Ele chega ao novo clube por empréstimo até o fim da temporada com opção de compra. Caso Ivan atinja metas específicas, o Vasco será obrigado a comprá-lo em definitivo. É a sétima contratação da equipe nesta janela de transferências.

QUEM É IVAN

Ivan, 25, é goleiro. Revelado pela Ponte Preta, se destacou em 2018 e ganhou projeção nacional. Ele acumula convocações para a seleção olímpica, onde sagrou-se campeão do Torneio de Toulon em 2019

No início do ano passado, foi contrato pelo Corinthians e ficou na equipe até junho. Foi emprestado ao Zenit na negociação que envolveu Yuri Alberto.

DETALHES DA NEGOCIAÇÃO DE ALEX TEIXEIRA

O jogador tinha vínculo até novembro do ano passado e estava em conversas com a diretoria. Com o acerto, ele vai ficar na equipe por mais uma temporada, até dezembro de 2023. Revelado no próprio Vasco, Alex Teixeira fez gols importantes na trajetória da equipe na Série B do ano passado.

QUEM É ALEX TEIXEIRA

O meia-atacante de 33 anos foi destaque e campeão na base vascaína em todas as categorias que passou. Chegou aos profissionais do clube carioca em 2008. Saiu do Vasco em 2009 rumo ao futebol ucraniano e turco, e voltou ao time na temporada passada.