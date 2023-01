Copinha - Na abertura da 3ª fase, nesta quinta-feira (12), o Grêmio avançou ao vencer o Picos-PI por 1 a 0. O Inter vai a campo nesta sexta-feira, às 19h30min, para enfrentar o Aster-ES. The Best - A Fifa divulgou nesta quinta-feira os indicados ao prêmio de destaques da temporada no futebol. Neymar (PSG) e Vini Jr. (Real Madrid), do time masculino, e Debinha (North Carolina Courage), do feminino, são os nomes da seleção brasileira que concorrem à nomeação como jogador do ano. Entre os homens, há amplo favoritismo a Lionel Messi. Entre as mulheres, a espanhola Alexia Putellas (Barcelona) é apontada como a favorita. Prêmio Puskas - O gol de Richarlison pela seleção brasileira contra a Sérvia, na primeira rodada da Copa do Mundo do Catar, está entre os 11 indicados pela Fifa à premiação de gol mais bonito do ano. Treinadores - Pia Sundhage, técnica da seleção brasileira, está entre as candidatas a melhor treinador de futebol feminino de 2022 na premiação da Fifa. Ela concorre com outras cinco comandantes. Na lista de candidatos a melhor técnico masculino, Tite, ex-treinador da seleção brasileira, não está presente. Lionel Scaloni, campeão da Copa do Catar com a Argentina, está entre os candidatos. Ronaldinho Gaúcho - O filho do ex-jogador, João de Assis Moreira, deixou o Cruzeiro rumo ao time juvenil do Barcelona, clube em que seu pai é um dos maiores ídolos. Aos 17 anos, João atua tanto como atacante como meio-campista. Robinho - O atacante recebeu sondagem de um time da segunda divisão da China, mas a conversa não avançou. Ele teme sair do Brasil e ser preso por causa da condenação em última instância na Justiça Italiana pelo crime de violência sexual. Sua última partida foi em 19 de julho de 2020, pelo Istanbul Basaksehir, da Turquia. Judô - Campeãs mundiais em 2022, as brasileiras Mayra Aguiar e Rafaela Silva foram indicadas ao prêmio de melhor judoca da temporada passada, nesta quinta-feira. A premiação é promovida pela Federação Internacional de Judô e a votação será on-line, pelo site: https://awards.ijf.org/. A eleição fica aberta até o dia 31. O resultado será divulgado durante a disputa do Grand Slam de Paris, em 5 de fevereiro.