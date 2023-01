Mano Menezes faz último teste em jogo-treino com o São José

Ainda em busca de peças para qualificar o grupo de Mano Menezes, o Inter faz o segundo teste nesta reta final de pré-temporada. Neste sábado (14), no Beira-Rio, o Colorado enfrentará o São José, futuro adversário no Campeonato Gaúcho, em jogo-treino, às 10h. A atividade servirá para que o treinador faça mais algumas observações sobre o elenco e realize alguns experimentos, principalmente, no meio-campo, setor onde parece ter mais indefinições.

O time está praticamente definido e foi repetido em pelo menos três atividades ao longo desta semana. O primeiro Inter de 2023 deve ter Keiller; Bustos, Moledo, Vitão e Renê; Johnny, De Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão. Lembrando que Gabriel Mercado está afastado por uma lesão muscular na panturrilha esquerda.

Quem não pareceu no gramado foi o goleiro Daniel, que está acertando os últimos detalhes de sua transferência para o futebol dos EUA. Ele será atleta do San Jose Earthquakes e disputará a Major League Soccer (MLS) nas próximas duas temporadas.

Em função dessa saída, John está chegando ao Beira-Rio. O goleiro do Santos vem por empréstimo até o final do ano. Ele realizou exames na manhã desta quinta-feira e deve ser confirmado nos próximos dias. O jogador de 26 anos está vindo com 15% do passe já vinculado ao Inter. A direção segue no mercado em busca de um zagueiro, um volante e um centroavante.

Já tratando de saída, a imprensa de São Paulo noticiou o interesse do Bragantino no atacante David. Após o desacerto com o São Paulo, o jogador, que não aconteceu no Colorado, deve mudar os ares nesta temporada. No ano passado, ele disputou 38 jogos e marcou apenas dois gols. Para liberá-lo, o Inter exige uma compensação financeira, que seria na casa dos R$ 800 mil. Os salários de David são na casa dos R$ 350 mil/mês.