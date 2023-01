Copinha - Pela segunda fase do torneio, nesta quinta-feira (12), às 12h45min, em Franca, o Grêmio encara o Picos-PI. Nesta quarta-feira, pelo Grupo 32, o Juventude foi goleado por 3 a 0 pelo Nacional-SP e deu adeus à competição. Supercopa do Brasil - A CBF definiu nesta quarta-feira (11) que o duelo entre Palmeiras e Flamengo, campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, será disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida será no próximo dia 29, às 16h. Futebol Internacional - A folha salarial de R$ 4,07 bilhões do PSG é a mais alta já registrada na história. A informação é de um relatório elaborado pela Football Benchmark que comparou indicadores dos clubes campeões das oito principais ligas europeias na temporada de 2021/2022. As outras folhas salariais levantadas são do Real Madrid: R$ 2,9 bi; City: R$ 2,34 bi; Bayern de Munique: R$ 1,81 bi; Milan: R$ 950,8 milhões; Ajax: R$ 609,6 mi; Porto: R$ 497,8 mi e Trabzonspor: R$ 268,5 mi. Pelé - Antes do jogo contra o Angers, pela 18ª rodada do Campeonato Francês, o PSG fez uma homenagem ao Rei do Futebol, falecido no dia 29 de dezembro do ano passado. No aquecimento, os jogadores do time parisiense usaram uma camisa com o rosto de Pelé, escrito "Eterno Rei". O PSG venceu o jogo por 2 x 0. Miranda - Aos 38 anos, o zagueiro anunciou nesta quarta-feira sua aposentadoria do futebol. O defensor teve passagens por Coritiba, Sochaux (FRA), São Paulo, Atlético de Madrid (ESP), Inter de Milão (ITA) e Jiangsu Suning (CHN). Tênis - A tenista norte-americana Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo, anunciou nesta quarta-feira que está grávida de seu primeiro filho e que planeja voltar às quadras em 2024.