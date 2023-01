Primeiro Inter de 2023 tem repetição da formação do ano passado

O técnico Mano Menezes fez o primeiro esboço de Inter para a atual temporada, que se inicia no próximo dia 21, em casa, contra o Juventude, pelo Campeonato Gaúcho. E a surpresa foi não ter surpresas. A formação é praticamente a mesma que encerrou o Brasileirão do ano passado. A mudança por exigência médica é a entrada de Rodrigo Moledo na vaga de Gabriel Mercado, que para por duas semanas por um problema muscular na panturrilha esquerda.

Como Edenílson e Taison vinham sendo questionados e ocupavam com frequência o banco de reservas na reta final de 2022, a repetição da equipe que acabou o ano, somado à falta de novas de contratações, não deu muitas alternativas para que o técnico Mano Menezes promovesse grandes mudanças na formação colorada.

Após terminar o ano bem avaliado, inclusive sendo titular diante do Palmeiras na última rodada do Nacional, havia uma expectativa para que Matheus Dias pudesse iniciar como titular em 2023. No entanto, Mano optou por recuar Johnny como volante e colocar Carlos De Pena ao seu lado. Com o esquema no 4-2-3-1, mais à frente, no meio-campo, as escolhas foram por Alan Patrick centralizado, com Maurício e Wanderson abertos pelas pontas. Na frente, Alemão.

O setor defensivo não tem mistério algum. Com isso, o primeiro time colorado que será testado neste sábado, em jogo-treino contra o São José, deve ter Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny e Carlos de Pena; Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão.

Outra escolha que pode ser um pouco questionada por parte de Mano é Wanderson, deixando Pedro Henrique na suplência. Wanderson teve sua compra em definitiva anunciada como destaque pela direção, mas isso não significa que PH não possa ganhar a posição do camisa 11. No ano passado, Wanderson sofreu uma lesão e Pedro Henrique entrou no time para não sair mais.

A notícia que deixa o torcedor preocupado é o não aproveitamento, nem mesmo nos treinos, do atacante Mikael. Ainda sem atingir o preparo físico ideal, o jogador, que atuou apenas dez minutos desde que chegou ao Beira-Rio, parece cada vez mais fora dos planos de Mano.