Copinha - Pela 3ª rodada do Grupo 24, nesta quarta-feira (11), o Inter, já classificado, encara, às 21h45min, o Oeste-SP, na Arena Barueri. Mais cedo, às 15h15min, ainda brigando por uma vaga na próxima fase, pelo Grupo 32, o Juventude enfrenta o Nacional-SP. Messi - Ao ser questionado sobre a situação da renovação contratual do craque argentino, o técnico do PSG, Christophe Galtier não cravou nada, apenas admitiu que há negociações. Corinthians - A direção fechou nesta terça-feira a contratação em definitivo de Yuri Alberto junto ao Zenit, da Rússia. O atacante assinou novo vínculo até dezembro de 2027. Robert Renan e Du Queiroz foram envolvidos na troca e vão jogar no clube russo. Santos - A diretoria informou que todos os 11 mil ingressos foram comercializados para a partida contra o Mirassol, pela 1ª rodada do Paulistão. O jogo terá uma homenagem póstuma a Pelé, morto no último dia 29 de dezembro. Esports - A ex-jogadora de vôlei e ministra do Esporte do governo Lula, Ana Moser, se envolveu na primeira polêmica em seu novo cargo. Convidada do UOL Entrevista desta terça-feira, ela afirmou que não pretende investir em esportes eletrônicos. Sem ser classificado como esporte, os praticantes não teriam acesso a Bolsa Atleta, Lei de Incentivo ao Esporte, e recursos públicos de Esporte de forma geral. Tênis - Luisa Stefani será a representante do Brasil nas quartas de final do WTA 500 de Adelaide, na Austrália. Ao lado da norte-americana Taylor Townsend, ela bateu a compatriota Bia Haddad e a chinesa Shuai Zhang nesta terça-feira, por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7/4), 3/6 e 10/2. Já Marcelo Melo e o norte-americano Mackenzie McDonald superaram o bósnio Tomislav Brkic e o equatoriano Gonzalo Escobar por 6/4 e 6/1 e avançaram às oitavas de final.