Nos braços do povo, Dinamite é sepultado onde nasceu no Rio

O corpo de Roberto Dinamite foi sepultado nesta terça-feira no Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, município onde nasceu. O caixão foi recebido por um multidão de torcedores no local conhecido como Cemitério do Corte Oito. Dinamite foi sepultado com a bandeira do Vasco no caixão.

O cortejo chegou ao local depois de deixar São Januário. O craque vascaíno teve um velório aberto ao público na segunda-feira, passou a noite na capela do estádio e foi homenageado com uma missa na manhã desta terça.

O corpo foi levado ao cemitério no caminhão do corpo de bombeiros e recebido com festa pelos torcedores presentes. O ex-jogador Edmundo foi ao cemitério junto com o cortejo. Desde cedo, torcedores do Vasco, organizadas do clube e admiradores de Dinamite já se encontravam na porta do cemitério. Faixas foram penduradas na passarela que atravessa a linha do trem.

Muitos torcedores dos rivais Botafogo, Flamengo e Fluminense compareceram vestindo as camisas de seus clubes. Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco, morreu no domingo, aos 68 anos. Ele vinha fazendo tratamento para combater um tumor no intestino desde o fim de 2021.