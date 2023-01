Gustavinho se destaca em jogo-treino e ganha espaço com Portaluppi

O primeiro Grêmio da temporada 2023 não mostrou o que realmente o técnico Renato Portaluppi apresentará na primeira equipe que irá a campo pelo Campeonato Gaúcho. Entretanto, um jogador se destacou na vitória por 2 a 1 no jogo-treino diante do Concórdia, no último domingo (8), no CT Luiz Carvalho. O meia-atacante Gustavinho vem ganhando moral com o comandante gremista e pode ser uma das surpresas entre os titulares neste início de temporada.

Já na coletiva de apresentação na última quinta-feira, o jogador vindo por empréstimo do América-MG, demonstrou uma maturidade e personalidade destacáveis para um atleta jovem de apenas 21 anos chegando a um time grande. O jogador vem sendo observado há um bom tempo pelo clube gaúcho e parece que tem bola para brigar por algo a mais no Tricolor.

Muito se questiona o fato da atividade ter sido totalmente fechada, nem mesmo a imprensa teve acesso às imagens. A justificativa do clube é que a privacidade da comissão técnica e do grupo de jogadores faz com que o trabalho possa fluir de uma forma mais natural neste início de contato. Nesta quinta-feira, Portaluppi comandará mais um jogo-treino, desta vez contra o Novo Hamburgo, e a novidade deve ser a entrada de Luis Suárez, que teve um bom rendimento no treino desta segunda-feira. O lateral-direito Fábio também pode aparecer na atividade diante do time do Vale dos Sinos.