Conmebol - O presidente da entidade, Alejandro Domínguez, anunciou que as quatro principais competições - Libertadores masculina e feminina, Sul-Americana e Recopa - terão um aumento de 23% nas premiações em comparação ao ano passado. Para a Libertadores, por exemplo, foram destinados US$ 207 milhões (R$ 1,08 bilhão). Ao todo, serão pagos US$ 300 milhões (R$ 1,57 bilhão) em prêmios. Copinha - Nesta segunda-feira (9), pela 3ª rodada, o São José-RS venceu o Guarulhos-SP por 3 a 1, mas não avançou à próxima fase. Seleção brasileira - A CBF divulgou nesta segunda-feira uma nota para repudiar o uso da camisa canarinho em "atos antidemocráticos e de vandalismo", como os que foram vistos no domingo. Em Brasília, golpistas invadiram e vandalizaram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Seleção portuguesa - O espanhol Roberto Martínez, foi apresentado nesta segunda-feira como novo técnico de Portugal, substituindo o português Fernando Santos, depois de ter liderado a Bélgica desde 2016 até à eliminação na fase de grupos no Catar. José Mourinho - O técnico português de 59 anos teria recusado uma proposta para treinar a seleção brasileira. A informação foi divulgada pelo canal Sky Sports Itália. O treinador da Roma já teria negado uma oferta para dirigir Portugal, que anunciou o espanhol Roberto Martínez. Segundo a publicação, Ronaldo Fenômeno tentou convencer Mourinho a treinar o Brasil, mas sem sucesso. Gareth Bale - Aos 33 anos, o atacante, um dos principais nomes da história da seleção galesa, anunciou a aposentadoria nesta segunda-feira. O jogador, que defendeu clubes como Real Madrid e Tottenham, deixa os gramados após curta passagem de seis meses pelo Los Angeles FC, da MLS.