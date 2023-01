Copinha - Pela 2ª rodada, na sexta-feira (6), pelo Grupo 16, teve São José-RS 1x2 Flamengo-SP. Pelo Grupo 32, Juventude 5x1 Alecrim-RN. No sábado (7), pelo Grupo 24, Inter 3x1 Fluminense-PI. E, na abertura da 3ª rodada, pelo Grupo 8, neste domingo (8), teve Grêmio 3x0 Francana-SP e, pelo 32, XV de Piracicaba-SP 0x1 Juventude. Nesta segunda, às 10h45min, pelo Grupo 16, tem São José-RS x Guarulhos-SP. Fórmula 1 - O novo carro da McLaren para a temporada 2023 já tem data para ser apresentado: 13 de fevereiro. A escuderia, que terminou o Mundial de Construtores de 2022 em 5º lugar, no entanto, não quis saber de holofotes e anunciou o lançamento por meio de um post nas redes sociais. Automobilismo - Apesar do vínculo com a Fórmula 1, Pietro Fittipaldi deve se concentrar nas disputas de endurance neste ano. O piloto brasileiro confirmou que vai disputar a temporada completa do IMSA WeatherTech SportsCar, o campeonato de Endurance dos EUA.