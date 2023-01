Geromel passa por artroscopia e pode ficar de fora por dois meses

A primeira baixa gremista na temporada 2023 foi o experiente zagueiro Pedro Geromel. Na noite da última sexta-feira (6), o defensor passou por uma artroscopia para correção de uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Mesmo sem o clube ter estipulado um período para o seu retorno, a tendência é de que Geromel fica de fora do time por até dois meses.

A lesão do zagueiro de 37 anos ocorreu durante a atividade da última quinta-feira. De cara, a cena preocupou, já que o jogador precisou ser ajudado pelos companheiros para deixar o gramado do CT Luiz Carvalho. Para o início do Campeonato Gaúcho, o técnico Renato Portaluppi deve escolher Bruno Alves como companheiro de Kannemann na zaga.

O Tricolor realizou neste domingo o primeiro jogo-treino da pré-temporada. O adversário foi o Concórdia, de Santa Catarina, e não contou a com as presenças dos principais reforços de 2023, o lateral-direito Fábio e o atacante uruguaio Luis Suárez. A atividade foi realizada no CT tricolor com portões fechados, e acabou em 2 a 1 para o Grêmio, com gols de Campaz e Carballo.

Neste domingo, Portaluppi lamentou a morte de Roberto Dinamite. "Roberto é do tipo de pessoa que não se esquece. Um amigo querido, um jogador fantástico e um ser humano fora de série".