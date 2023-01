Inter e Taison entram em acordo para rescisão do contrato

O Sport Club Internacional e o atacante Taison chegaram a um acerto para rescisão de contrato em comum acordo. O anúncio foi feito neste sábado (7) pelo clube.

O jogador, que tinha vínculo com o time até o final de abril, recebeu uma proposta do exterior. Em sua página oficial, o Inter agradeceu o trabalho do atleta.

Taison havia atuado no clube entre 2008 a 2010, marcando 35 gols antes de ser vendido ao Metalist, da Ucrânia. Foi um dos destaques na conquista da Libertadores da América em 2010. Estava na segunda passagem pelo Colorado, tendo retornado em 2021 e completado 200 jogos na última partida do ano passado. “Além dos 44 gols e 23 assistências, o atleta estará para sempre na história do Clube pela contribuição e identificação com o Colorado”, diz a nota oficial do Inter.

Na sua conta pessoal no Instagram, Taison postou um story com a mensagem “Consciência limpa! Coração triste! Tudo tem início, meio e fim. Obrigado Clube do Povo!”