Futebol mundial - A revista britânica FourFourTwo, especializada no mundo da bola, colocou Endrick e outros cinco brasileiros em sua lista anual dos 50 jovens mais promissores do mundo da bola. O atacante do Palmeiras é o mais bem colocado entre os representantes do País, na quinta colocação. Os outros nomes são Marcos Leonardo (19 anos - Santos), Ângelo (17 anos - Santos), Vitor Roque (17 anos - Athletico-PR), Marquinhos (19 anos - Arsenal) e Matheus Nascimento (18 anos - Botafogo). Copinha - Pela 2ª rodada do torneio, nesta sexta-feira, às 13h, pelo Grupo 16, O São José encara o Flamengo-SP, em Guarulhos. Mais tarde, às 15h15min, pelo Grupo 32, em Água Branca, o Juventude enfrenta o Alecrim-RN. Já no sábado, às 17h15min, pelo Grupo 24, o Inter pega o Fluminense-PI. E, na abertura da 3ª rodada, pelo Grupo 8, em Franca, no domingo, às 17h15min, o Grêmio encara o Francana. Mundial de Clubes - O torneio disputado em Marrocos, com início previsto para o dia 1º de fevereiro, terá como partida de abertura Al-Ahly, do Egito, e o Auckland City, da Nova Zelândia. O representante do Brasil, Flamengo, estreia no dia 7, com adversário ainda a ser definido, pela semifinal. São Paulo - O clube apresentou o goleiro Rafael como novo reforço. O jogador, ex-Atlético-MG, tem 33 anos e assinou contrato com o clube paulista por três temporadas. Surfe - Um dos pioneiros nas ondas gigantes, o brasileiro Márcio Freire morreu na tarde desta quinta-feira após sofrer um acidente no mar da praia do Norte, na cidade de Nazaré, no Centro de Portugal. A região, que é conhecida pelas grandes ondulações, atrai surfistas de todo o mundo e já foi palco de acidentes graves, como o ocorrido com a também brasileira Maya Gabeira em 2013. Aos 47 anos, Márcio Freire, no entanto, foi a primeira vítima fatal registrada no chamado "Canhão da Nazaré".