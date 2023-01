Inter aposta na repetição do grupo para voltar a vencer em 2023

A torcida do Inter pode estar angustiada no aguardo de reforços para a temporada 2023. Até o momento, a direção fez apenas uma contratação, ainda em 2022: o lateral-direito naturalizado russo Mário Fernandes foi o reforço trazido para dar mais qualidade ao elenco. Por outro lado, alguns jogadores foram liberados, já que o clube busca seguir o processo de reformulação iniciado em 2022.

O volante Edenílson já foi apresentado no Atlético-MG, o zagueiro Kaique Rocha antecipou a saída e retornou a Sampdoria, da Itália. O volante Liziero foi devolvido ao São Paulo e o lateral-direito Heitor, repassado a Ferroviária, de Araraquara, para disputar o Paulistão, já que não se adaptou ao futebol da Bulgária. Já o centroavante argentino Braian Romero, sendo pouco aproveitado pelo técnico Mano Menezes, buscou novos ares e acabou sendo emprestado ao Tijuana, do México.

Em 2022, foram 14 contratações na primeira janela de transferências da temporada, bem diferente do que vem ocorrendo para este ano, com apenas uma. Um dos motivos das liberações é o fato de o clube ter trazido peças para todas as posições do campo, restando ao departamento de futebol a busca por jogadores específicos para posições pontuais.

A informação se confirma na fala do novo vice-presidente de futebol, Felipe Becker, que foi apresentado nesta quarta-feira. "A gente tem que valorizar o que fez em 2022. Temos uma estrutura muito boa, um grupo homogêneo e jogadores para todas as posições". Ainda assim, o clube busca por reposições no meio-campo", disse. Questionado sobre a busca por reforços no mercado, o dirigente confirmou que o volante Cuéllar, do Al-Hilal, está na mira do Colorado.

O objetivo da direção é dar continuidade ao trabalho realizado em 2022, com os jogadores que foram bem-sucedidos e com encaixe desde a chegada de Mano Menezes. Portanto, apenas detalhes serão arrumados, em um estilo conservador de manutenção de elenco.