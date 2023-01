Pelé - O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, anunciou nas redes sociais que quer batizar o Estádio Nacional em Monte Vaca, na Ilha de Santiago, de Estádio Pelé. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse no velório do Rei do Futebol que irá pedir que a todas as federações de futebol do mundo nomeiem um estádio com o nome de Pelé. Pelé 2 - O velório do rei do Futebol na Vila Belmiro, durou 24 horas. Neste período, apenas dois jogadores campeões mundiais com a seleção brasileira estiveram no local para prestar as últimas homenagens ao eterno ídolo: o companheiro do tricampeonato Coutinho (1970) e o volante Mauro Silva (1994), vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF). Copinha - O Juventude estreia no torneio nesta quinta-feira, contra o Alecrim, às 15h15min. Nesta quarta-feira, o Inter estreou com vitória por 2 a 0 sobre o Rosário Central-SE. Mundial de Clubes - A Fifa confirmou nesta quarta-feira que o torneio será disputado entre os dias 1 e 11 de fevereiro, no Marrocos, ainda sem detalhar as cidades nas quais as partidas serão realizadas. A entidade também informou que marcou para o dia 13 de janeiro o sorteio do chaveamento do torneio que terá a participação de Flamengo e Real Madrid. Ambos entram direto nas semifinais, marcadas para os dias 7 e 8, mas ainda não foi definida a data específica em que cada um joga. UFC - O ex-lutador Phil Baroni, de 46 anos, foi preso no México ao ser acusado de assassinar a namorada. Ela foi encontrada morta no quarto de hotel. Segundo relato do acusado, após uma briga no dia 1, Baroni teria jogado a mulher no chuveiro e causado ferimentos. Depois disso, ele teria ajudado a namorada a se levantar, ela teria deixado o quarto para compras e depois aparecido morta.