Copinha - O Inter estreia na competição, enfrentando o Rosário Central, nesta quarta-feira, às 17h15min. Já o Grêmio fez sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior com um empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, de Arapiraca, na segunda-feira. Cristiano Ronaldo - O atacante português foi apresentado pelo clube árabe Al-Nassr, nesta terça-feira. Cerca de 30 mil pessoas compareceram ao estádio Mrsool Park (Estádio Universitário Rei Saud) para prestigiar o jogador. CR7 recebeu propostas de times de Portugal, Austrália, Brasil e Estados Unidos, mas preferiu ir para a liga saudita para bater novos recordes. Ele assinou um contrato até 2025, com ganho de U$ 200 milhões (1,07 bilhão) por temporada. UFC - O presidente Dana White, foi flagrado trocando tapas com sua esposa, Anne White, durante festa de Ano Novo. Após discussão acalorada, a mulher deu um tapa no rosto de Dana, que devolveu com outros dois tapas. Após o ocorrido, Dana deu entrevista, pediu desculpas e disse que foi a primeira vez que houve agressão nos 30 anos de casamento. Ele disse ainda que nada justifica o ato. A esposa confirmou que foi a primeira vez que o casal trocou agressões e pediu respeito e privacidade à família. Automobilismo - O piloto profissional de Rally e realizador de manobras impossíveis Ken Block morreu em um acidente com um Snowmobile (motocicleta de neve), nesta segunda-feira, em Utah, nos Estados Unidos. Em uma ladeira, a motocicleta teria capotado e caído sobre o corpo do piloto. Ken tinha 55 anos e deixa esposa e três filhos.