Luis Suárez é recebido com festa e será apresentado nesta quarta-feira na Arena

Uma multidão foi até o aeroporto Salgado Filho para acompanhar a chegada do centroavante Luis Suárez. O uruguaio chegou em um voo fretado de Montevidéu e foi recebido por cerca de 3 mil torcedores. O vice de futebol Paulo Caleffi e o diretor de futebol Antônio Brum estiveram no local e demonstravam alegria com a conclusão do negócio. Eles foram os responsáveis pelo processo de contratação e receberam o reconhecimento da torcida. Suárez foi a um hotel e depois se apresentou no CT Luiz Carvalho, onde realizou seu primeiro treino. O contrato do jogador foi fechado por dois anos, com salário de R$ 1,5 milhão, que será pago com auxílio de investidores.

Nesta quarta-feira, às 19h30min, são esperadas 40 mil pessoas para celebrar uma das maiores contratações do futebol gaúcho. Suárez deve pisar no gramado da Arena para o delírio do torcedor. Ao lado da esposa e dos três filhos, o novo camisa 9 já pôde sentir o calor da fanática torcida na chegada ao aeroporto, no início da tarde de ontem. Ainda há ingressos disponíveis no site www.arenapoa.com.br para acompanhar a festa de apresentação do centroavante uruguaio.

Já a negociação entre Grêmio e o ponta-direita Douglas Costa esfriou. A entrevista exclusiva publicada pelo jornalista Duda Garbi causou ainda mais danos à imagem do jogador, que expôs diversas situações internas do clube e condenou ações de ex-dirigentes. Douglas foi muito criticado por torcedores nas redes sociais e fica mais longe de retornar ao Tricolor.

Ainda nesta terça-feira, a direção gremista confirmou o lateral-direito Fábio, do Nantes, e ele será mais uma peça para o elenco tricolor. Aos 32 anos, o jogador que se transferiu das categorias de base do Fluminense para o Manchster United com apenas 18 anos, onde atuou por cinco temporadas, chega com características ofensivas, entretanto, tem um histórico de lesões na carreira.

O Grêmio também sondou o lateral-direito João Pedro, do Porto, e espera uma rescisão de contrato para fechar negócio com o jogador. O atleta permanece no clube português até junho de 2023, e fica no time, pois tem valores a receber. O Porto ofereceu liberar o jogador se o Grêmio pagasse o valor devido, mas o clube gaúcho rejeitou a proposta.