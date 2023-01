Grêmio - O Tricolor está organizando um grande evento para a apresentação de Luis Suárez, a grande contratação do clube nos últimos anos. A recepção ao centroavante uruguaio ocorrerá na Arena, nesta quarta-feira, às 19h30min, com abertura dos portões a partir das 17h30min. Os ingressos estão à venda no site www.arenapoa.com.br, ao custo de R$ 10,00 para o público geral e R$ 5,00 para sócios gremistas. Luisito desembarca na Capital às 11h45min de hoje. Inter - O Colorado segue em contato com o meio-campista colombiano Juan Quintero, que deixou o River Plate no fim da última temporada. O jogador de 29 anos está atualmente sem clube e foi oferecido a diversos times brasileiros. Flamengo e o próprio Inter demonstraram interesse no atleta. Em 2022, Quintero disputou 29 partidas pelo River, marcou cinco gols e deu seis assistências. O clube também observa a situação do volante Gregore, do Inter Miami, time da MLS. O objetivo é contar com o jogador no meio de campo em 2023, mas o time americano tem pouco interesse no negócio. UFC - O lutador russo Damir Ismagulov anunciou sua aposentadoria. Rankeado como 12º na categoria peso-leve (até 70kg), o atleta de 31 anos era uma das apostas de Dana White para futuras temporadas. Segundo o profissional, ele foi obrigado a se aposentar por motivos de saúde. Ismagulov encerra sua carreira com 24 vitórias e apenasduas derrotas. Boxe - A lenda dos ringues Manny Pacquiao anunciou que voltará a lutar em 2023. O pugilista de 44 anos assinou um contrato de uma luta com a Rizin (organização japonesa de MMA) e enfrentará um atleta japonês. Pacquiao foi o primeiro boxeador campeão mundial em oito categorias de peso diferentes, tendo conquistado ao todo 11 títulos mundiais. Ele ostenta um cartel de 62 vitórias, oito derrotas e dois empates como profissional.