Milhares de pessoas comparecem ao velório de Pelé, em Santos

O Rei Pelé faleceu na última quinta-feira (29), aos 82 anos, e teve seu velório realizado nesta segunda-feira (2), na Vila Belmiro, em Santos (SP). Milhares de pessoas foram ao local para dar adeus ao Rei do Futebol, considerado um dos maiores atletas de todos os tempos. Edson Arantes do Nascimento sofria de um câncer no cólon e problemas respiratórios e passou o Natal internado no hospital Albert Einstein, com seus filhos. Segundo boletim médico, Pelé morreu devido a insuficiência renal e cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon

Filas de até dois quilômetros preencheram as ruas próximas ao Estádio do Santos, o sol e a sensação térmica de 32 graus foram incapazes de parar os fãs do Rei. A ocasião contou também com a presença de autoridades e famosos. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes prestou uma última homenagem ao craque, assim como o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, que compareceram ao velório. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também esteve presente, prometeu que o estado de São Paulo fará homenagens ao craque e afirmou, “toda homenagem que a gente fizer, vai ser singela, insuficiente perto do que o Pelé fez por nós”. O presidente Lula deve visitar o velório na manhã desta terça-feira (3), acompanhado do vice Geraldo Alckmin.

Na entrada da Vila, o ex-presidente do Santos Marcelo Teixeira explicou o motivo do clube ter desistido de aposentar a camisa dez. Segundo Marcelo, Pelé pediu para que a camisa continuasse a ser usada no Peixe, pois desejava que a dez continuasse viva. O time francês Paris Saint-Germain (PSG) negou os pedidos para viajar ao Brasil feitos por Neymar Jr. e Kylian Mbappe, portanto, os craques faltaram ao velório de Pelé. O pai de Neymar, entretanto, compareceu ao estádio. Os ex-jogadores Zé Roberto, Elano e Emerson Sheik também se fizeram presentes na ocasião, enquanto Vinicius Jr., ponta do Real Madrid, enviou uma coroa de flores ao Rei.

O sepultamento ocorrerá nesta terça-feira (3), às 12h, no cemitério Memorial Necrópole Ecumênica, na cidade de Santos. O Memorial fica de frente para o estádio Vila Belmiro e teve jazigos comprados para sua família de Pelé há 20 anos, pois ele desejava ser enterrado ao lado de seu clube do coração.