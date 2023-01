Homenagens a Pelé são realizadas em partidas dos principais campeonatos da Europa

Vários dos principais campeonatos de futebol da Europa prestaram homenagens a Pelé, o Rei do Futebol, que morreu no dia 29 de dezembro, em São Paulo. Em torneios da Inglaterra, Espanha, França e Itália, foram registrados minutos de silêncio e demonstrações públicas de apreço à memória do craque que revolucionou o esporte em escala mundial.

Na Liga Inglesa, o Liverpool fez uma homenagem ao Rei, antes da partida com o Leicester. No Anfield, os jogadores entraram com um adereço da cor preta no braço em luto pela morte de Pelé. O goleiro Alisson, que representou o Rei, levou um buquê de flores até o meio de campo e não conteve a emoção. O mesmo fez Henderson, em homenagem a David Johnson. O ex-atacante do Liverpool morreu no dia 23 de novembro. Enfileirados, os jogadores respeitaram um minuto de silêncio e depois, junto com os torcedores, aplaudiram Pelé e Johnson.

Por sua vez, os brasileiros Antony e Bruno Guimarães fizeram homenagens especiais a Pelé. Enquanto o atacante do Manchester United levantou a camisa do clube para mostrar a mensagem "Descanse em paz, Pelé", o meio-campista do Newcastle entrou em campo com uma camiseta da seleção brasileira sobre o uniforme da equipe.

Na Espanha, no José Zorrilla Stadium, com a presença do ex-atacante Ronaldo Fenômeno, Pelé apareceu nos telões e foi muito aplaudido pelo público. Os jogadores respeitaram um minuto de silêncio e o atacante Rodrygo, no banco de reservas, foi flagrado muito emocionado. Titular, Vinícius Júnior fechou os olhos, em tom de lamento pelo falecimento do Rei do Futebol.

Na Itália, o Rei do futebol apareceu no telão antes do início da partida amistosa entre Milan e PSV. O amistoso entre Juventus e Standard Liège, da Bélgica, também teve um tributo a Pelé, que arrancou aplausos dos torcedores.

Na França, o protocolo foi parecido. Além da foto de Pelé projetada nos telões dos estádios, os jogadores se reuniram no centro de campo e fizeram um minuto de silêncio. O Lyon, dos brasileiros Thiago Mendes e Tetê, foi além e decidiu estampar na própria camisa uma homenagem ao Rei do Futebol. Os jogadores entraram em campo contra o Clermont Foot com uma camisa especial, com uma coroa, o número 10 e a palavra Pelé estampadas em amarelo e azul logo acima do escudo do clube.