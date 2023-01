Velório de Pelé começa nesta segunda-feira

O velório de Pelé, o Rei do futebol, morto na última quinta-feira, está programado para acontecer a partir desta segunda-feira, às 10h, no estádio Vila Belmiro, em Santos. A despedida será aberta, dando ao público uma chance de dizer adeus ao craque tricampeão mundial pela Seleção Brasileira. O jogador morreu aos 82 anos, em decorrência de um de câncer de colón.

O público terá acesso pelos portões 2 e 3 da Vila Belmiro, com saída pelos portões 7 e 8. O esquema de segurança será rígido, e os visitantes não devem chegar perto o suficiente para ter contato direto com Pelé. Também não será autorizado o registro de fotos, ou mesmo parar ao lado do caixão.

O corpo será transportado de São Paulo a Santos em uma megaoperação coordenada por Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Companhia de Engenharia de Tráfego. O horário do deslocamento não foi anunciado. A escolta fúnebre será realizada por batedores do 2º Batalhão de Choque; na Rodovia Imigrantes, os policiais militares do Policiamento Rodoviário estarão incumbidos da tarefa.

Desde antes do Natal, estão instaladas no gramado as tendas que receberão familiares e amigos próximos, únicos que estarão autorizados a se aproximarem do caixão do Rei. Em outra estrutura, devem ficar abrigados os profissionais de imprensa, que chegam de todos os lugares do Brasil e do mundo para acompanhar a despedida. É esperada a presença de personalidades do esporte e ídolos dos Santos, como Pepe e Mengálvio. Gianni Infantino, presidente da Fifa, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, e Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol, já confirmaram presença. É esperado que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaje de Brasília a Santos para o funeral, no que deve ser o primeiro evento da agenda oficial desde a posse, neste domingo.

A cerimônia seguirá até amanhã, às 10h, quando será feito um cortejo pelas ruas da cidade de Santos. O cortejo passará pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, dona Celeste, e seguirá até o Memorial Necrópole Ecumênica para o sepultamento. O enterro será reservado a familiares. A realização do velório no estádio atende a um desejo do próprio Pelé, que estreou profissionalmente na Vila em novembro de 1956. O estádio foi o palco onde o Rei do Futebol marcou 288 gols, e no qual ele se aposentou do Santos, em outubro de 1974.

Celeste Arantes, mãe de Pelé, ainda não sabe da morte do filho. Para preservar sua saúde, a família do Rei optou por preservá-la da notícia. Ela completou 100 anos no dia 20 de novembro de 2022, data da abertura da Copa do Mundo do Catar. Dona Celeste recebe cuidados domiciliares, com uma estrutura hospitalar montada em casa, e reside com a família de Maria Lúcia, de 78 anos, irmã mais nova do Rei do Futebol.