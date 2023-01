Reapresentação colorada dará sequência aos trabalhos da pré-temporada

O Internacional retorna às atividades nesta segunda-feira, depois do recesso de fim de ano. Para a segunda parte da pré-temporada, a comissão técnica contará com 29 jogadores na reapresentação, que ocorre no estádio Beira-Rio. A primeira parte da pré-temporada foi realizada no Vila Ventura, em Viamão.

A direção colorada segue à procura de reforços e pretende avançar nas conversas com o Shakhtar, da Ucrânia, pelo zagueiro Vitão. O atleta tem contrato até junho deste ano, e o clube aguarda uma posição dos detentores do passe para formalizar uma proposta. O desejo do zagueiro é permanecer no Brasil e no Beira-Rio.

Com exceção do meio-campo Edenílson, negociado com o Atlético-MG, os principais nomes do elenco permanecem no clube para a nova temporada. Até o momento, os principais movimentos colorados no mercado da bola envolveram a compra em definitivo de Wanderson junto ao Krasnodar, da Rússia, e a contratação por empréstimo de Mário Fernandes, junto aos russos do CSKA. Por sua vez, deixaram o Inter os jogadores Gustavo Maia, Liziero, Weverton e Braian Romero.

A direção colorada trabalha para entregar novos reforços ao técnico Mano Menezes. Entre as prioridades estão a contratação de um volante, de um centroavante e de um meio-campista para suprir a saída de Edenílson. O nome de Lucas Romero, dos argentinos do Independiente, chegou a ser especulado com força no Beira-Rio, mas o León, do México, acabou chegando mais forte e levou o atleta. Outra prioridade é definir o futuro de jogadores como Taison, Daniel e David.