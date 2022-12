Velório de Pelé será na segunda na Vila Belmiro, em Santos

O velório de Pelé, morto nesta quinta-feira (29), está programado para acontecer no estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos, na segunda-feira (2), a partir das 10h, e será aberto. Fãs poderão se despedir do ex-jogador, que morreu nessa quinta-feira (29)

O público terá acesso pelos portões 2 e 3 da Vila Belmiro, com saída pelos portões 7 e 8.

O corpo seguirá do hospital Albert Einstein diretamente para o estádio na madrugada de segunda, segundo o Santos Futebol Clube. O caixão será posicionado no centro do gramado.

A cerimônia seguirá até terça (3), às 10h, quando será feito um cortejo pelas ruas da cidade de Santos.

O cortejo passará pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, Celeste, e seguirá até o local de sepultamento, no Memorial Necrópole Ecumênica. O enterro será reservado a familiares, ainda de acordo com a nota do time santista.