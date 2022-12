Um dos títulos mais importantes de sua vida Pelé ganhou depois de ter deixado os gramados. Em julho de 1980, o jornal francês LEquipe publicou o resultado de uma eleição feita para apontar aquele que seria o melhor atleta do século XX. O Rei do Futebol foi o vencedor.

Pelé só recebeu o troféu em maio do ano seguinte, no gramado do estádio Parque dos Príncipes, em Paris, onde naquele dia as seleções de Brasil e França se enfrentaram em um amistoso. De terno e gravata, o Atleta do Século deu uma volta olímpica no estádio parisiense aplaudido de pé pela apaixonada torcida francesa.