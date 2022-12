Messi se manifesta após morte de Pelé

Lionel Messi compartilhou duas fotos ao lado de Pelé e lamentou a morte do tricampeão mundial, nesta quinta-feira (29), aos 82 anos. O camisa 10 da Argentina deixou uma mensagem curta ao tricampeão mundial. "Descansa em paz, Pelé", escreveu Lionel Messi no Instagram. A postagem contou com uma foto da dupla abraçada durante uma premiação.

Pelé acompanhou a Copa do Mundo do Qatar do hospital e assistiu a jogos da Argentina. Messi se uniu a uma onda de manifestações pela morte do ídolo do futebol mundial. Nomes como Neymar e Cristiano Ronaldo também se solidarizarão pela perda do Rei.

Clubes e organizações esportivas também usaram as redes sociais para exaltar a carreira de Edson Arantes do Nascimento. Ex-clube de Pelé, o Santos compartilhou a imagem de uma coroa em homenagem ao Rei. Ele é o maior artilheiro da história do Santos, com 1.091 gols, e conquistou 27 títulos pelo clube paulista.