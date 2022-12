Santos - Família de Pelé deseja que o clube aposente a camisa 10 em homenagem ao Rei do Futebol. Após a morte de Edson Arantes do Nascimento, nesta quinta-feira, a família deseja que a camisa deixe de ser usada em memória da lenda que foi Pelé. Seleção Brasileira - O técnico do Real Madrid Carlo Ancelotti negou contato com a CBF, agradeceu o interesse, mas afirmou que jamais diria que é o fim para o clube Merengue. O italiano tem contrato com o time espanhol até 2024. Copinha - A Copa São Paulo de Futebol Júnior começará nesta segunda-feira. A temporada de 2023 terá 128 times e cerca de 3.800 jovens jogadores em busca do título da tradicional competição de base. Handebol - A seleção brasileira masculina começou o Torneio Quatro Nações derrotada pela Coreia do Sul por 28 a 22. O jogo de preparação para o Mundial ocorreu na Polônia, e, agora, a equipe se reorganiza para enfrentar as anfitriãs, nesta sexta-feira. A estreia no mundial será no dia 12 de janeiro, contra a Suécia. Tênis - A United Cup ocorre na Austrália, entre esta quinta-feira e o próximo dia 8 de janeiro, nas cidades de Sydney, Brisbane e Perth. A primeira edição do torneio de equipes mistas reune 18 países. O Brasil é formado por Bia Haddad, Luisa Stefani, Laura Pigossi, Carol Meligeni, Thiago Monteiro, Felipe Meligeni, Matheus Pucinelli e Rafael Matos. Boxe - O Conselho Mundial de Boxe (WBC) planeja lançar uma categoria especial para lutadores transgênero em 2023. A ideia seria convocar atletas de todo o mundo para formar uma liga especial, dividos pelo sexo designado no nascimento para que as diferenças físicas não interfiram na competição. O presidente da WBC, Mauricio Sulaiman, afirmou que é necessário cuidado para que jamais homens enfrentem mulheres na modalidade.