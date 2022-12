Grêmio obteve poucos resultados positivos com jogadores repatriados

O ponta-direita Douglas Costa retornou com grande expectativa ao Grêmio, em 2021, depois de 12 anos na Europa. Após negociação com a Juventus, o atleta de 31 anos foi anunciado por empréstimo ao Tricolor e chegou vestindo a camisa 10 do Imortal. Apesar de toda a campanha publicitária, ele não conseguiu demonstrar um bom futebol dentro de campo.

Fora de forma e com dificuldades para se adaptar ao estilo de jogo do time, Douglas terminou a passagem pelo clube com 28 jogos, três gols marcados e duas assistências, além de discussões com a torcida e complicações extracampo.

Após a queda para a segunda divisão, o atacante foi emprestado ao Los Angeles Galaxy, da Major League Soccer (MLS), onde marcou quatro gols e deu uma assistência. Agora, o jogador deseja voltar ao Grêmio novamente e atuar sob o comando do técnico Renato Portaluppi. Para isso, estaria inclinado a renegociar a dívida que o clube tem a receber, na casa dos R$ 7 milhões. Há conversas com o presidente Alberto Guerra.

Outro jogador que retornou para casa foi o volante Lucas Leiva. Longe do Grêmio há 15 anos, ele é lembrado por fazer parte da Batalha dos Aflitos e por sua postura em campo. Agora, aos 35 anos, o atleta retornou na metade de 2022 para, mais uma vez, levar o Grêmio à Série A. O contrato é até o fim de 2023. Leiva disputou 19 jogos, marcou três gols, em atuações medianas pela Série B.

Recentemente, Lucas passou por exames médicos, que identificaram uma anomalia cardíaca. Por isso, foi afastado para tratamento e ficará longe dos gramados por cerca de três meses e passará por nova avaliação em março. A situação é delicada e há possibilidade do jogador se aposentar.

O lateral-direito Edílson foi mais um dos jogadores repatriados pelo Grêmio na última temporada. O jogador de 36 anos estava sem clube e retornou para cobrir a função da lateral, que é um problema do Tricolor há anos. Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, Edílson veio de uma passagem ruim pelo Avaí e assinou um contrato de produtividade. Apesar de muito esforço, acabou se lesionando e fazendo uma má temporada.