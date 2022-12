Luiz Adriano quer retornar ao Inter; relembre outros jogadores que voltaram ao Colorado

Aos 35 anos, o centroavante Luiz Adriano tem desejo de retornar ao Inter. Campeão do Mundo em 2006, o jogador tem seu contrato por vencer na Turquia, no Antalyaspor, e, por isso, teria se oferecido para voltar ao Colorado.

O Inter, entretanto, não deseja contar com o jogador, pois busca atacantes velozes e de infiltração, com características diferentes de LA, um centroavante mais de área, neste momento da carreira. Pela primeira passagem no clube, ele marcou quatro gols e foi campeão Mundial, depois foi ao Shakhtar, onde marcou 120 gols em oito temporadas (2007-2015).

No Milan, sua passagem foi pouco expressiva, com apenas seis gols em duas temporadas (2015-2016). De volta ao Leste Europeu, Luiz Adriano marcou 25 gols no Spartak Moskva, da Rússia (2017-2019). No retorno ao Brasil, escolheu o Palmeiras, onde marcou 32 gols (2019-2021). No seu atual clube, na Turquia, marcou seis gols em 29 partidas. Na carreira, são 198 marcados.

Ex-companheiro no Shakhtar, após 11 anos longe de casa, Taison foi repatriado pelo Inter em 2021. O jogador retornou após uma década de muito sucesso na Ucrânia. Taison havia atuado no Colorado de 2008 a 2010, marcando 35 gols antes de ser vendido ao Metalist, da Ucrânia.

Agora, com 34 anos, Taison tornou como uma espécie de armador. Em duas temporadas, o meia-atacante marcou oito gols e deu cinco assistências. No Shakhtar, foram 72 gols durante oito temporadas (2013-2020). Inclusive, Taison tem uma grande representatividade com a torcida, além de ser importante na criação ofensiva da equipe e ter marcado dois gols em clássicos Grenais. Apesar disso, a direção analisa a sua situação para definir se o atleta permanece ou não em 2023.

A melhor repatriação até o momento foi a do meia Alan Patrick, de 31 anos. O jogador teve passagem pelo Inter em 2014, em empréstimo junto ao Shakhtar. O retorno se deu no meio de 2022 e o jogador já anotou sete gols e deu quatro assistências.

Com contrato até 2025, Alan Patrick arrumou o meio-campo ofensivo colorado e é considerado uma das peças mais importantes da equipe por suas habilidades de condução de bola e oportunismo. Ele conta com um total de 50 gols na carreira e 45 assistências.

Outra informação importante é sobre o interesse do Inter Miami na compra do atacante Maurício. A pedida do Inter seria de US$ 10 milhões.