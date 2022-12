Tite tem bons números pelo Brasil e busca seguir carreira na Itália

Após a derrota da seleção brasileira para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, o técnico Tite perdeu bastante força no Brasil. Diversos erros durante a partida e escolhas duvidosas na montagem do elenco causaram danos à imagem do treinador, que também foi criticado por deixar por último o melhor batedor de penalidades do elenco, Neymar. Apesar do decepcionante desempenho no Mundial, Tite tem excelentes números pelo Brasil. São 81 jogos, com 60 vitorias, 14 empates e apenas sete derrotas, com aproveitamento de 81,1%. Além disso, foram 174 gols marcados e apenas 30 sofridos pela equipe.

O grande problema foram as derrotas inesperadas e emblemáticas, que marcaram muito a carreira do treinador. A queda contra a Bélgica (2018), a perda do título da Copa América para a Argentina (2021) e a derrota para a Croácia (2022), foram jogos onde o Brasil tinha altas chances de vencer, mas acabou derrotado pelos próprios erros e falhas, o que causa muito incômodo aos torcedores.

Além disso, Tite também é um dos técnicos mais longevos na seleção canarinho, com 81 partidas, ele fica atrás apenas de Dunga (83), Carlos Alberto Parreira (98) e Zagallo, o "Velho Lobo", (123).

Outro ponto bastante recorrente sobre o estilo de Tite se relaciona com suas escolhas de montagem de elenco. O técnico sempre manteve um clima "familiar" dentro do vestiário brasileiro, com todos os jogadores confiantes e "fechados" com o treinador. Tite foi um dos comandantes que mais variou atletas, foram 122 convocados ao longo dos oito anos e 85 entraram em campo com a Amarelinha.

No futuro, o objetivo de Tite é trabalhar na Europa, especificamente em algum time na Itália. O técnico, inclusive, já se especializou no idioma, que foi usado para se despedir de Turim, onde a delegação brasileira ficou antes de viajar para Doha, no Catar. Entretanto, sempre há a possibilidade de retornar ao Brasil, onde teve uma grande passagem, principalmente, pelo Corinthians.