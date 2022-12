Seleção brasileira - O técnico Abel Ferreira diz que seu presente é o Palmeiras e que não vive de "se". O treinador mais uma vez respondeu à mídia sobre a possibilidade de deixar o clube e treinar a seleção brasileira. O português afirmou que está feliz com a atual situação e que é técnico de "um dos maiores clubes do mundo". Em relação aos outros nomes especulados, Zinédine Zidane ainda está sem clube e espera opções para comandar a França. Já Carlo Ancelotti pretende ficar no Real Madrid. Apesar disso, os Merengues já observam outros nomes no mercado. Japão - Após heroica atuação na Copa do Mundo do Catar, a associação de futebol do país anunciou nesta quarta-feira que o técnico Hajime Moriyasu teve o contrato com a seleção renovado até 2026. Sob o comando de Moriyasu, foram 62 jogos, com 41 vitórias, nove empates e 12 derrotas. No Catar, a seleção japonesa derrotou as gigantes Espanha e Alemanhal, e caiu nas oitavas de final para a Croácia, nos pênaltis. Basquete - A seleção masculina enfrentará os Estados Unidos e Porto Rico, em Santa Cruz do Sul. O Brasil enfrentará os times pelas classificatórias para o Mundial do Japão, Filipinas e Indonésia. Os jogos acontecerão nos dias 23 e 26 de fevereiro. A equipe está na primeira colocação do grupo e estará classificada para o Mundial se vencer os dois jogos. Atletismo - A tradicional corrida São Silvestre está pronta para ocorrer neste sábado. A 97ª edição já teve o começo da retirada de kits e tem 32 mil corredores inscritos. A interdição do trânsito começa nesta quinta-feira. As largadas iniciam às 7h25min, com a saída dos Cadeirantes. Às 7h40min, a elite feminina, ficando a partir das 8h05min, o início da elite masculina, pelotão premium, cadeirantes com guia e pelotão geral.