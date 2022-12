Veja as principais decepções da Dupla Grenal em 2022

Inter e Grêmio tiveram uma temporada razoável. O Colorado, sem títulos, mais acertou do que errou nas contratações, mas algumas decepcionaram. Já o Tricolor, cumpriu a meta de voltar à Série A, porém, as improvisações na busca de reforços quase comprometeram.

Piores contratações do Grêmio no ano

O fim de 2021 foi desastroso para o Grêmio, além de ter a insatisfação da torcida, reclamações relacionadas a Douglas Costa e problemas no vestiário, o time caía para a Série B do Brasileirão. Com objetivo de montar um time barato e competitivo, o presidente Romildo Bolzan Júnior e o vice Dênis Abrahão buscaram diferentes nomes no mercado. Atletas medianos, mas que pudessem dar retorno ao longo da temporada. Alguns deles não aconteceram:

A contratação por empréstimo do meia argentino Martín Benítez veio com bastante expectativa. Negociado com o Independiente, da Argentina, o camisa 10 foi mais uma aposta da direção para ter um armador, capaz de encontrar espaços e oportunidades de gol. No fim, foi mais um meio-campista malsucedido. O argentino não auxiliava na marcação e parecia não saber jogar sem a bola no pé. Ele não marcou gols e deu uma assistência no Gauchão.

Um dos nomes trazidos foi o de Orejuela. O lateral-direito colombiano havia feito boa temporada anteriormente com a camisa tricolor, e poderia resolver a situação do time. Entretanto, ele chegou com boatos sobre o fim de sua carreira e uma suposta falta de vontade de jogar futebol. Ele não conseguiu ter o mesmo desempenho de 2020 e foi liberado sem atuar.

Outro jogador que não conseguiu provar seu futebol foi o ponta Janderson. O jovem do Corinthians sempre demonstrou muita força de vontade e desejo de ajudar o ataque, mas sempre com dificuldades para tomar decisões corretas e finalizar a gol. Ele terminou a temporada com quatro gols pelo Grêmio e sem acontecer.

Repatriar jogadores não tem sido a melhor solução nos últimos tempos no Tricolor. O meia-atacante Guilherme é prova disso. A pedido do técnico Roger Machado, o jogador de 27 anos retornou ao Brasil, após um período no mundo Árabe. Com um salário de R$ 350 mil, o camisa 11 não correspondeu. Nem mesmo a chegada de Renato Portaluppi fez com que ele melhorasse. Foram 18 jogos, três assistências e apenas um gol. Uma grande decepção.

Por fim, o ídolo Edílson foi mais um jogador com resposta insuficiente. Aos 35 anos, o lateral eficiente na primeira passagem retornou para reforçar a posição, mas acabou com muitas lesões e com atuações medíocres. Com contratoaté o fim deste ano, Edílsonestá livre no mercado.

Piores aquisições do Inter na temporada

O Inter abriu a temporada com 14 contratações para reforçar o time, dentre elas, grandes nomes como Vitão, Bustos, Alan Patrick e Renê. A grande maioria dos jogadores teve resultados positivos e auxiliou o Colorado em sua campanha de segundo colocado no Brasileirão. Entretanto, alguns atletas apresentaram desempenhos inferiores ao esperado, e podem ser classificados como insuficientes para o elenco do Inter:

Havia grande expectativa sobre o atacante David, do Fortaleza, que teve firmado um contrato de quatro anos com o Inter, além de 45% dos direitos comprados por R$ 10,8 milhões. Apesar do investimento, ele não deu resposta em campo, demonstrou dificuldades para finalizar jogadas e pouco entrosamento com a equipe, encerrando a temporada com apenas dois gols marcados e duas assistências.

O volante Liziero veio do São Paulo com o objetivo de mudar os ares. Apesar de ser mediano e cumprir função, não se pode dizer que o atleta fez uma boa temporada com a camisa colorada. Ele poderia ter 50% de seus direitos comprados por R$ 15,2 milhões, mas o Inter já comunicou ao clube paulista que não permanecerá com o atleta e ele retornou ao Morumbi.

Outra aposta colorada que deixou a desejar foi Wesley Moraes, o centroavante forte e alto, de 26 anos, veio por empréstimo e pouco rendeu na equipe. Parado e com pouco empenho, Wesley terminou a temporada com apenas dois gols e foi devolvido ao Aston Villa, da Inglaterra.

A maioria dos jogadores com problemas de desempenho foram do setor ofensivo, como o centroavante Braian Romero, do River Plate, que assinou contrato com o Inter até 2024. O clube desembolsou cerca de R$ 5,2 milhões para comprar 50% dos direitos do atleta, que marcou apenas dois gols em 15 jogos na temporada. Apesar disso, Braian está insatisfeito com sua situação no Colorado, não se reapresentou e pediu para fazer contato com outros times para uma possível transferência. O Inter permitiu e espera o desenrolar das tratativas por parte do jogador.